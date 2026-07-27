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16:04, 27 июля 2026 (обновлено: 16:17, 27 июля 2026)Силовые структуры

Обвиняемую в педофилии российскую учительницу признали вменяемой

Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга Симеонидис признали вменяемой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Обвиняемую в педофилии учительницу из Санкт-Петербруга Афину Симеонидис признали вменяемой. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

По данным канала, в феврале суд назначил обвиняемой в совращении 12-летних школьников учительнице психиатрическую экспертизу. В результате исследование показало, что у Симеонидис нет психических отклонений.

Ранее сообщалось, что Афину Симеонидис задержали в конце 2025 года по обвинению в совращении двух учеников. В ее телефоне нашли откровенную переписку со школьниками. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде.

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