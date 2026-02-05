Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 5 февраля 2026Силовые структуры

Обвиненную в педофилии российскую учительницу проверят на вменяемость

Обвиненную в педофилии учительницу Симеонидис отправили на экспертизу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ekaterina Dvoryaninova / Shutterstock / Fotodom  

Суд в Санкт-Петербурге отправил на психолого-психиатрическую экспертизу учительницу, обвиненную в педофилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Проверить 22-летнюю Афину Симеонидис на вменяемость попросило следствие. Как уточняет Baza, ближайший месяц педагог проведет в психиатрической лечебнице. Врачи будут оценивать состояние ее психического здоровья и пытаться определить, отдавала ли она отчет своим действиям в момент преступления.

Афину Симеонидис задержали в конце прошлого года. Ее обвинили в совращении двух учеников. В ее телефоне нашли откровенную переписку со школьниками. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде.

Ранее она попала в психиатрическую больницу из-за подозрения на ухудшение психического здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Москве школьница выпала с 10 этажа, встала на ноги и пришла в салон красоты

    Рекламные затраты иностранцев в российский магазин увеличились в пять раз

    Названы главные риски при покупке машины за границей

    Обвиненную в педофилии российскую учительницу проверят на вменяемость

    Мощный взрыв на российской автозаправке попал на видео

    Сотрудник фармкомпании пытался подкупить работника Минпромторга ради лицензии

    Обнаружена скрытая причина изменений в работе мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok