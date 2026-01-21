Реклама

14:18, 21 января 2026

Обвиненная в педофилии российская учительница оказалась в психбольнице

Обвиненная в педофилии учительница попала в психиатрическую больницу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Обвиненная в совращении 12-летних школьников 22-летняя учительница английского языка из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис попала в психиатрическую больницу. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, обвиненная в педофилии девушка оказалась в медучреждении в связи с подозрением на ухудшение психического здоровья. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в городской больнице имени Сквроцова-Степанова.

Педагога из Петербурга задержали и отправили в СИЗО 18 декабря. Девушку обвинили в совращении двух учеников, а в ее телефоне нашли откровенную переписку со школьниками. 25 декабря суд изменил педагогу меру пресечения и отпустил ее из СИЗО под подписку о невыезде.

