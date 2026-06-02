Тысячи человек в российском поселке на месяц остались без света и воды из-за аварии

Жители поселка под Челябинском на месяц остались без света и воды из-за аварии

Жители поселка под Челябинском на месяц остались без света и воды из-за аварии. Внимание на ситуацию обратил портал «Челябинск Онлайн».

Речь идет о садоводческом некоммерческом товариществе «Мечел», где постоянно проживают несколько сотен семей. Инцидент произошел утром 2 июня, когда грузовое авто при развороте повалило столб с проводами и оборудование, благодаря которому СНТ снабжали электроэнергией. По информации источника, водитель фуры не справился с управлением.

В результате аварии жители лишились света и воды, так как насосы на водоразборной колонке и скважинах перестали работать, и не могут воспользоваться бытовой техникой. Не пострадали лишь несколько садоводов, у которых были собственные солнечные батареи.

Люди утверждают, что СНТ запитан от расположенного неподалеку аэропорта, и поэтому, чтобы все восстановить, понадобится заказать труднодоступные детали из других городов и ждать их доставку, а затем оформить лицензию на оборудование — лишь тогда электроэнергия от аэропорта пойдет снова. Напрямую СНТ не запитают, объяснили жители. Подобный процесс займет минимум месяц, рассказала одна из них.

Решать проблему жителям СНТ местные власти и «Россети» предложили самостоятельно. В инициативной группе заявили, что неоднократно обращались к властям и энергетикам с просьбой взять на баланс свои сети, однако получали отказ. «А зачем им? У нас 42 километра проводов, почти тысяча столбов. Примерно 900 объектов подключено, еще где-то 800 требуют подключения. Вы представляете? И это все город должен взять на себя, причем за бесплатно», — отметили люди. В данный момент этот вопрос решается в суде.

Ранее жители Новочеркасска пожаловались, что им приходится три дня выживать без воды.