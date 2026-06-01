Жители российского города остались без света

Babr Mash: Десятки тысяч жителей Иркутска остались без света

Десятки тысяч жителей Иркутска остались без света. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, причиной стала внезапная авария на сетях в Ленинском районе. В результате более чем в 600 домах на улицах Волгоградской, Гражданской, Ленинградской, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Панфилова, Почтамтской, Таманской, Трактовой, Шпачека и Красном Пути пропало электричество.

Вернуть свет специалисты пообещали вечером 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Дальнегорске Приморского края отключили горячую воду из-за дефицита осадков. Горожанам сообщили, что водоснабжение будет восстановлено, когда запас воды в водохранилищах, откуда она подается в местные дома, будет восполнен.