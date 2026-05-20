В российском городе из-за дефицита осадков отключили горячую воду

В Дальнегорске отключили горячую воду до наступления сильных ливней

В городе Дальнегорске Приморского края отключили горячую воду из-за дефицита осадков. О таком решении сообщили в пресс-службе «Примтеплоэнерго».

В местные дома вода подается из водохранилищ «Нежданкинское» и «27 Ключ». Однако из-за отсутствия обильных дождей в последние два года уровень воды в них опустился ниже 30 процентов от проектных значений и продолжает снижаться.

«Горячее водоснабжение в Дальнегорске будет временно ограничено из-за отрицательной динамики наполняемости водохранилищ», — говорится в релизе компании. Горячее водоснабжение в городе будет восстановлено, когда запас воды в водохранилищах будет восполнен. Точные сроки пока не называют.

