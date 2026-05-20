Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 20 мая 2026Экономика

В российском городе из-за дефицита осадков отключили горячую воду

В Дальнегорске отключили горячую воду до наступления сильных ливней
Виктория Клабукова

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom  

В городе Дальнегорске Приморского края отключили горячую воду из-за дефицита осадков. О таком решении сообщили в пресс-службе «Примтеплоэнерго».

В местные дома вода подается из водохранилищ «Нежданкинское» и «27 Ключ». Однако из-за отсутствия обильных дождей в последние два года уровень воды в них опустился ниже 30 процентов от проектных значений и продолжает снижаться.

«Горячее водоснабжение в Дальнегорске будет временно ограничено из-за отрицательной динамики наполняемости водохранилищ», — говорится в релизе компании. Горячее водоснабжение в городе будет восстановлено, когда запас воды в водохранилищах будет восполнен. Точные сроки пока не называют.

Ранее отсутствие воды в одном из домов курганского села Красная Нива объяснили полтергейстом. Водоснабжения в доме, как утверждают жильцы, нет на протяжении пяти месяцев, однако власти заявили, что неполадки наблюдаются только последние пять дней. Коммунальщики в свою очередь признались, что выявить причину поломки не могут и объясняют перебои с водой сверхъестественными силами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Названы плохо переносящие жару породы собак

    Россиянка лишилась всех зубов после лечения в госклинике

    Загадочный запах смартфонов Samsung объяснили

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Генерал предрек начало третьей мировой войны в случае запуска дронов по России из Латвии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok