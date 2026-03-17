В российском регионе пятимесячное отсутствие воды в доме связали с полтергейстом

В селе под Курганом пятимесячное отсутствие воды в доме связали с полтергейстом

В селе в Курганской области пятимесячное отсутствие воды в многоквартирном доме связали с полтергейстом. Внимание на ситуацию обратило издание Ura.ru.

Речь идет о селе Красная Нива. Около 30 его жителей записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и губернатору региона Вадиму Шумкову, в котором пожаловались, что в четырехэтажном доме, где они живут, на протяжении пяти месяцев нет ни горячей, ни холодной воды.

«В нашем доме проживает 50 человек, из них 25 детей. В нашем селе очень много пенсионеров, очень много молодых семей с детьми. (…) Дети все в таком плачевном состоянии, у нас многодетных очень много матерей. Как мы жить будем без воды? Мы просим вашей помощи», — заявила одна из жительниц проблемного дома.

Жильцы предложили губернатору Шумкову «хотя бы раз» приехать в их село и оценить состояние труб, отопления и скважины.

Они пожаловались, что жалобы в районную администрацию не дают результата. «Как можно в XXI веке оставить людей без капли воды?» — недоумевают жители Красной Нивы.

В свою очередь, представитель администрации Шадринского округа Ирина Белокаменцева уточнила журналистам, что воды в поселке нет только пять-шесть дней. Пять месяцев вода бежала, но с низким напором, поэтому на третий и четвертый этажи домов, скорее всего, не доходила. Постоянно воды нет около пяти дней. (...) Мы предполагаем, что не хватает мощности насоса», — рассказала она. Чиновница добавила, что для кардинального решения проблемы необходима замена труб, однако средств на это нет, поскольку жители села не платят за воду. Общий долг составляет около полумиллиона рублей.

Директор местного МУП «Водолей» Сергей Парфенов признался, что специалисты пока не смогли выявить причину проблем на сети. «Прочистили один участок, вода пошла, но через некоторое время опять перестала. Полтергейст какой-то, не можем понять, в чем причина», — рассказал он. В ближайшие дни в МУП планируют прочистить систему от загрязнений, однако если это не поможет, понадобится искать финансирование на замену труб летом. «Это будет бюджет или население. У МУП долги около восьми миллионов рублей. В других селах жители собирали деньги на замену изношенных труб. Тут люди не платят, но шумят», — заявил директор.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 360 домов остались без отопления и горячей воды из-за пожара на ТЭЦ.