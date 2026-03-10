Россияне полгода жили без воды из-за упрямых соседей

Жители Екатеринбурга полгода провели без холодной воды из-за соседей-должников

Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге полгода провели без холодной воды из-за упрямых соседей. Они накопили долги по коммунальным услугам и не пускали ремонтников в жилье, сообщает управление Службы судебных приставов по российскому региону.

Инцидент произошел по адресу Библиотечная улица, 33А. Собственники одной из квартир не оплачивали ЖКУ и отказались добровольно впускать специалистов для ремонта труб, даже несмотря на решение суда. Доступ к холодной воде пропал у всех жителей подъезда.

В результате доступ в квартиру для замены стояка водоснабжения удалось получить только через судебных приставов. Должникам начислили исполнительский сбор в 10 тысяч рублей, предупредили об административной ответственности и о принудительном вскрытии двери в квартиру.

Когда коммунальщики прибыли на место вместе с приставами, владельцы жилья открыли дверь самостоятельно. После работ, которые провели специалисты, холодная вода вернулась во все квартиры подъезда.

Ранее жители пригорода Хабаровска лишились воды на неделю. Причиной стала коммунальная авария, подробности о которой власти не раскрыли.