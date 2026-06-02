Туристы перечислили самые отвратительные города мира

Пользователи Reddit перечислили города мира, которые произвели на них отталкивающее впечатление. Наиболее часто путешественники упоминали крупные города США и Европы.

«Лос-Анджелес производит очень тяжелое впечатление», — написал один из комментаторов. «Действительно, — согласился с ним другой. — В Лос-Анджелесе будто все либо гонятся за мечтой, либо восстанавливаются после достижения цели, либо застряли в пробке, балансируя между этими двумя крайностями».

Другие пользователи отмечали особенно зловещую атмосферу в Новом Орлеане, называли Сент-Луис «адом», Лас-Вегас — «выгребной ямой человечества», а Вашингтон — «Лос-Анджелесом для уродливых людей». Из городов за пределами Соединенных Штатов досталось Парижу — французскую столицу комментаторы сочли «фальшивой и ужасно грязной».

Ранее путешественники назвали сильнее всего разочаровавшие их города Европы. В перечень вошли многие популярные у туристов места, в том числе Амстердам, Милан, Прага и Флоренция.