Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Туристы перечислили самые отвратительные города мира

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit перечислили города мира, которые произвели на них отталкивающее впечатление. Наиболее часто путешественники упоминали крупные города США и Европы.

«Лос-Анджелес производит очень тяжелое впечатление», — написал один из комментаторов. «Действительно, — согласился с ним другой. — В Лос-Анджелесе будто все либо гонятся за мечтой, либо восстанавливаются после достижения цели, либо застряли в пробке, балансируя между этими двумя крайностями».

Другие пользователи отмечали особенно зловещую атмосферу в Новом Орлеане, называли Сент-Луис «адом», Лас-Вегас — «выгребной ямой человечества», а Вашингтон — «Лос-Анджелесом для уродливых людей». Из городов за пределами Соединенных Штатов досталось Парижу — французскую столицу комментаторы сочли «фальшивой и ужасно грязной».

Ранее путешественники назвали сильнее всего разочаровавшие их города Европы. В перечень вошли многие популярные у туристов места, в том числе Амстердам, Милан, Прага и Флоренция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Учительницу обвинили в оральном сексе со школьником

    Роднина высказалась о возможном присвоении Сафонову звания заслуженного мастера спорта

    Найден способ снизить риск развития рака легких

    В США назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

    Назван способ отличить лень от выгорания

    В России начались продажи нового кроссовера GAC до объявления цен

    Туристы перечислили самые отвратительные города мира

    На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника

    В Киеве заявили о погружении украинцев в состояние острого психоза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok