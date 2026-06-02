Губернатор российского региона рассказал о массированном ночном налете ВСУ

Слюсарь: Ночью ВСУ запустили по Ростовской области более десяти беспилотников

В ночь на 2 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались ударить по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском», — говорится в сообщении. Слюсарь добавил, что пока о разрушениях и пострадавших не сообщалось — вся информация будет уточняться.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Курскую область. Жертвой удара стал один человек.