Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 2 июня 2026Россия

Губернатор российского региона рассказал о массированном ночном налете ВСУ

Слюсарь: Ночью ВСУ запустили по Ростовской области более десяти беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 2 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались ударить по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском», — говорится в сообщении. Слюсарь добавил, что пока о разрушениях и пострадавших не сообщалось — вся информация будет уточняться.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Курскую область. Жертвой удара стал один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    На Украине подвели итоги массированной атаки фразой «Отбились плохо, как и в прошлый раз»

    Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом

    Блогер описал самое жаркое место в России фразой «подошвы кроссовок начинают плавиться»

    Москвичам пообещали потепление

    Названы недостатки больших телевизоров

    Минобороны России выпустило заявление после удара ВСУ по Ильскому НПЗ

    Песков высказался о поручениях Путина после совещания по теракту в Старобельске

    В России резко подешевели овощи

    Мощное землетрясение произошло в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok