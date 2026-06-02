07:42, 2 июня 2026Экономика

В России резко подешевели овощи

«Руспродсоюз»: Овощи «борщевого набора» подешевели в России за год почти на четверть
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Овощи «борщевого набора» резко подешевели в России за год. Об этом со ссылкой на директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова сообщает ТАСС.

Снижение цен коснулось, по его словам, многих групп товаров, хотя динамика оказалась неравномерной. Так, стоимость помидоров упала на 1,9 процента, моркови — на 4,6 процента, а вот свеклы и лука — на 33,4 и 34,3 процента соответственно. Капуста и картофель подешевели с прошлого мая на 37,3 и 38,7 процента

Цены производителей снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона, отметил эксперт. Востриков подчеркнул, что под влияением нового урожая «в ближайшее время понижательный тренд будет только усиливаться».

Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) поделились, что доля отечественных овощей борщевого набора в местных магазинах достигла 90 процентов. Наиболее заметным к началу мая стал рост продаж российского картофеля, а свекла на полках была представлена только произведенная в стране.

