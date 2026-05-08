15:18, 8 мая 2026

Долю импортных овощей на полках российских магазинов оценили

Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Доля отечественных овощей борщевого набора на полках российских магазинов достигла 90 процентов. Об этом со ссылкой на оценку Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщает РИА Новости.

Таким образом, на импортные овощи приходится сейчас только 10 процентов. В материалах говорится, что их доля показала существенное снижение по сравнению с 2025 годом по всем видам продукции, а наиболее заметна динамика по картофелю.

За год доля его импорта, поступающего преимущественно из Египта, Белоруссии и Азербайджана, сократилась почти вдвое и сейчас не превышает 15-18 процентов от общего ассортимента.

Также отмечается, что в начале мая на полках торговых сетей представлена только российская свекла, а доля местных моркови и лука выросла до 90 процентов.

«Торговые сети системно работают с российскими овощеводами и помогают фермерам расширять сбыт в федеральную розницу», — подчеркнул глава президиума АКОРТ Станислав Богданов, отметивший, что соответствующая практика, которая включает в том числе сотрудничество с малыми и средними фермерскими хозяйствами через агроагрегаторы, делает сбыт отечественной продукции предсказуемым для хозяйств всех форматов.

Ранее СМИ сообщили о жалобах фермеров из некоторых российских регионов на сокращение закупок у них овощей крупнейшими торговыми сетями из-за перехода последних на свежий импортный урожай. В связи с этим речь зашла о перспективах утилизации скопившегося на складах картофеля, что, в свою очередь, может привести к убыткам и сокращению посадочных площадей.

