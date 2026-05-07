Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель

«Известия»: Фермеры пригрозили уничтожить урожай картофеля из-за роста импорта

Фермерские объединения Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок у них овощей крупнейшими торговыми сетями, поскольку те весной перешли на свежий урожай из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее обращение с просьбой изменить негативную тенденцию они направили первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимиру Плотникову.

Особенно сложная ситуация сложилась с картофелем, который в большом количестве остается на складах. Если в ближайшее время закупки не увеличатся, то запасы придется утилизировать, что приведет к существенным убыткам и сокращению посадочных площадей, пригрозили аграрии.

Новгородское объединение «Вече» подчеркивает, что невозможность продать урожай приводит к высокой закредитованности сельхозпроизводителей и, как следствие, к банкротству, что снизит продовольственную безопасность страны. Ассоциация сельхозпроизводителей из Владимирской области «Возрождение села» добавляет, что из-за больших объемов импорта цены на российский картофель упали на 30-40 процентов, что уже ниже уровня себестоимости.

Однако даже по такой стоимости, которая гораздо ниже, чем у конкурентов, продать товар не удается. По мнению аграриев, ретейлеры не обращают внимания на статистику, однозначно показывающую достаточность для внутреннего потребления собственного урожая картофеля, при этом такая же ситуация складывается в остальных регионах страны.

В Картофельном союзе подтвердили негативные тенденции. Исполнительный директор организации Алексей Красильников признал, что в последние годы торговые сети перешли на поставки раннего урожая картофеля из-за рубежа, игнорируя российских производителей, хотя товар последних традиционно в два-три раза дешевле импортного. По какой причине продавцы могут отказываться от отечественного продукта, функционер не уточнил.

Между тем в Минсельхозе утверждают, что в 2026 году поставки картофеля из-за рубежа снизились на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минпромторге подчеркнули, что в общем ассортименте картофеля и овощей из борщевого набора доля российской продукции остается доминирующей.

Бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод в комментарии изданию заметил, что практика отказа торговых сетей от российского картофеля связана с его качеством и товарным видом, который не всегда мотивирует покупателя. По его мнению, в России в рамках поддержки сельхозпроизводителей необходимо создавать условия и инфраструктуру для хранения овощей, чтобы те могли эффективно конкурировать с импортом.

Ранее сообщалось, что из-за холодной весны сроки проведения посевных кампаний в европейской части России сдвигаются на несколько недель, и это несет риски для урожая яровых культур.