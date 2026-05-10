Стал известен первый вылетевший из РПЛ клуб

Новости спорта
19:15, 10 мая 2026Спорт

«Сочи» стал первым клубом, вылетевшим из РПЛ в этом сезоне
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Сочи» стал первым клубом, вылетевшим из Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 10 мая, сочинцы в 29-м туре РПЛ на выезде проиграли петербургскому «Зениту» (1:2), а махачкалинское «Динамо» на чужом поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

В активе команды из Дагестана стало 27 очков, клуб находится на 14-м месте. Идущий последним «Сочи» за тур до конца отстает от динамовцев на четыре очка.

Из РПЛ напрямую вылетают две худшие команды. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют стыковые встречи с клубами из первой лиги за право остаться в элитном дивизионе.

