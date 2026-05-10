23:21, 10 мая 2026Мир

В США раскрыли предложение Ирана для завершения войны

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Иран предложил Соединенным Штатам начать 30-дневные переговоры по ядерной программе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Также в ответе Тегерана на последнее американское предложение по прекращению огня отмечается, что Иран выступил за частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов.

При этом иранское агентство Tasnim опровергло некоторые из этих пунктов. В частности, источник отверг пункты по вопросам ядерной программы.

По данным агентства, в тексте предложения Тегерана основной акцент был сделан на политическом урегулировании. Иран также потребовал немедленного прекращения войны и гарантий отсутствия новых атак на страну. Также, как пишет WSJ, Иран настаивает на немедленном снятии морской блокады.

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. По словам Уолтца, американский президент «дает все возможные шансы для дипломатии».

