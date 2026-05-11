Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:12, 11 мая 2026Спорт

В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

Дорофеев обошел Капризова в гонке снайперов плей-офф НХЛ среди россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Павел Дорофеев

Павел Дорофеев. Фото: Lindsey Wasson / AP

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев обошел соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» в списке лучших снайперов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидер снайперской гонки сменился в ночь на понедельник, 11 мая. «Вегас» со счетом 3:4 уступил «Анахайм Дакс», а одну из шайб забросил Дорофеев. Это пятый гол в нынешнем плей-офф для форварда, у Капризова четыре шайбы.

Дорофеев также записал на свой счет 2 результативные передачи. «Вегас» и «Анахайм» играют во втором раунде плей-офф. Счет в серии равный — 2:2.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс». В нынешнем сезоне команда не вышла в плей-офф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Каллас оценила вероятность участия Шредера в переговорах с Россией

    В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

    Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

    Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

    Над сыном певицы Валерии нависла угроза банкротства

    Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

    Богатейший человек Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей после смерти оставил семье долги

    Министр обороны Германии Писториус внезапно прибыл в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok