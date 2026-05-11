В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

Дорофеев обошел Капризова в гонке снайперов плей-офф НХЛ среди россиян

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев обошел соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» в списке лучших снайперов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидер снайперской гонки сменился в ночь на понедельник, 11 мая. «Вегас» со счетом 3:4 уступил «Анахайм Дакс», а одну из шайб забросил Дорофеев. Это пятый гол в нынешнем плей-офф для форварда, у Капризова четыре шайбы.

Дорофеев также записал на свой счет 2 результативные передачи. «Вегас» и «Анахайм» играют во втором раунде плей-офф. Счет в серии равный — 2:2.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс». В нынешнем сезоне команда не вышла в плей-офф.