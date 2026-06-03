ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:50, 3 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

Таможня выявила почти 8 млн единиц контрафакта в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom

Внесение изменений в перечень товаров параллельного импорта не оказывает существенного влияния на реализуемые таможенными органами механизмы борьбы с контрафактной продукцией, которые были адаптированы под новые реалии еще на начальном этапе. В условиях действовавшего широкого перечня товаров параллельного импорта таможенными органами в 2025 году было выявлено около восьми миллионов единиц (7 946 600) контрафактной продукции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Татьяна Меркушова.

Она уточнила, что это оказалось больше, чем, было выявлено в 2021 году (7 178 648 единиц). «Необходимо отметить, что ввоз оригинальной продукции в рамках параллельного импорта не является административным правонарушением или преступлением. Таможенная служба ориентирована в первую очередь на пресечение ввоза подделок», — подчеркнула она.

Татьяна Меркушова подчеркнула: Как потребитель, я считаю, что продукция, которая ввозится для массового рынка, должна быть безопасной. Что касается функции таможенных органов, то в случае, если декларируемый товар является объектом технического регулирования, то декларант обязан подтвердить соблюдение требований, установленных техническими регламентами, путем представления документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение мер технического регулирования».

В конце мая В России вступили в силу изменения в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Из списка исключены ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и отдельные пункты из линеек Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba.

В Минпромторге отмечали, что принятые меры поспособствуют развитию отечественной радиоэлектронной промышленности за счет повышения спроса на ее продукцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Потери ЕС из-за отказа от российских нефти и газа оценили

    В ФТС рассказали об активном участии в обелении экономики

    Названа доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

    Россиянин описал жизнь в Германии фразой «прогреть всю квартиру считается роскошью»

    Раскрыты методы проверки подлинности уведомления от Telegram

    Стало известно о новом способе уничтожения дронов ВСУ

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Сотрудники МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

    Обнародованы подробности о сотрудничавшем с украинскими боевиками осужденном россиянине

    Союзник США подготовит военных ВСУ в Польше

    Военкор обратил внимание на одну деталь в ударе ВСУ по автобусу в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok