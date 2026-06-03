В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

Таможня выявила почти 8 млн единиц контрафакта в 2025 году

Внесение изменений в перечень товаров параллельного импорта не оказывает существенного влияния на реализуемые таможенными органами механизмы борьбы с контрафактной продукцией, которые были адаптированы под новые реалии еще на начальном этапе. В условиях действовавшего широкого перечня товаров параллельного импорта таможенными органами в 2025 году было выявлено около восьми миллионов единиц (7 946 600) контрафактной продукции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Татьяна Меркушова.

Она уточнила, что это оказалось больше, чем, было выявлено в 2021 году (7 178 648 единиц). «Необходимо отметить, что ввоз оригинальной продукции в рамках параллельного импорта не является административным правонарушением или преступлением. Таможенная служба ориентирована в первую очередь на пресечение ввоза подделок», — подчеркнула она.

Татьяна Меркушова подчеркнула: Как потребитель, я считаю, что продукция, которая ввозится для массового рынка, должна быть безопасной. Что касается функции таможенных органов, то в случае, если декларируемый товар является объектом технического регулирования, то декларант обязан подтвердить соблюдение требований, установленных техническими регламентами, путем представления документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение мер технического регулирования».

В конце мая В России вступили в силу изменения в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Из списка исключены ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и отдельные пункты из линеек Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba.

В Минпромторге отмечали, что принятые меры поспособствуют развитию отечественной радиоэлектронной промышленности за счет повышения спроса на ее продукцию.