Минпромторг объяснил запрет иностранных ноутбуков необходимостью продавать российские

Российский рынок не испытает проблем после исключения из перечня товаров для параллельного импорта продукции большого числа крупнейших иностранных производителей компьютеров, ноутбуков, накопителей, серверов, системы хранения данных и комплектующих к ним. Таким образом соответствующее решение прокомментировали в Минпромторге, передает «Интерфакс».
Одной из причин расширения запретов в ведомстве назвали необходимостью продавать российскую продукцию. «Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности», — подчеркнул представитель министерства.
Запрет на ввоз через механизм параллельного импорта, вступающий в силу с 27 мая, коснется продукции под такими брендами, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и многих других.
В правительстве уверены, что аналогичные товарные позиции «представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран».
Ранее сообщалось, что в 2025 году розничные продажи компьютеров в России упали на 25-30 процентов как в физическом, так и в стоимостном выражении. Основной причиной эксперты называют значительный рост цен, на фоне которого покупатели все чаще выбирают электронику подешевле и заказывают ее напрямую из-за границы.