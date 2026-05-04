18:47, 4 мая 2026

Минпромторг объяснил запрет иностранных ноутбуков необходимостью продавать российские

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kari Shea / Unsplash

Российский рынок не испытает проблем после исключения из перечня товаров для параллельного импорта продукции большого числа крупнейших иностранных производителей компьютеров, ноутбуков, накопителей, серверов, системы хранения данных и комплектующих к ним. Таким образом соответствующее решение прокомментировали в Минпромторге, передает «Интерфакс».

Одной из причин расширения запретов в ведомстве назвали необходимостью продавать российскую продукцию. «Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности», — подчеркнул представитель министерства.

Запрет на ввоз через механизм параллельного импорта, вступающий в силу с 27 мая, коснется продукции под такими брендами, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и многих других.

В правительстве уверены, что аналогичные товарные позиции «представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран».

Ранее сообщалось, что в 2025 году розничные продажи компьютеров в России упали на 25-30 процентов как в физическом, так и в стоимостном выражении. Основной причиной эксперты называют значительный рост цен, на фоне которого покупатели все чаще выбирают электронику подешевле и заказывают ее напрямую из-за границы.

