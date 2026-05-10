07:34, 10 мая 2026

В Польше рассказали о последствиях укуса бобра

Зоолог Нарбут: При укусе бобра стоит немедленно обратиться к врачу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

При укусе бобра следует немедленно обратиться к врачу, поскольку есть большой риск заражения инфекцией. Об этом польская зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут рассказала в интервью РИА Новости.

«Даже если укус кажется небольшим, существует риск занесения инфекции, заражения бешенством, может понадобиться срочная вакцинация или прививка от столбняка. Если бобр шипит, бьет хвостом — это означает предупреждение с его стороны. Человек должен немедленно отступать», — предупредила она.

По ее словам, бобер может напасть на человека в критической для него ситуации — например, если близко подойти к плотине или если рядом находятся детеныши. Нарбут подчеркнула, что при встрече с агрессивным бобром следует не убегать, поворачиваясь спиной к зверю, а медленно отходить назад.

Ранее две патрульные машины сопроводили важного бобра на пешеходном переходе в Томске. Бобер прошел на красный свет, однако местные сотрудники ГАИ помогли ему безопасно добраться до места назначения.

