В Иран резко прокомментировали реакцию Трампа на предложение по урегулированию

Tasnim: Реакция Трампа на мирный план не имеет значения для Ирана

Реакция президента США Дональда Трампа на мирный план не имеет значения для Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник в правительстве Исламской Республики.

В Тегеране уточнили, что предложения составляются в интересах иранского народа, а не в угоду американскому лидер. По словам источника агентства, глава Белого дома в принципе «не любит реальность, а потому постоянно проигрывает Ирану».

«Переговорная команда должна разрабатывать предложения только в интересах народа Ирана, и если Трампу это не нравится — тем лучше», — сказал источник агентства.

Ранее Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемый.

До этого постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что глава Белого дома намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия.