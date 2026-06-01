09:25, 1 июня 2026

Надувная лодка с россиянами перевернулась на Ангаре

Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Иркутской области надувная лодка с людьми перевернулась на Ангаре, ребенка унесло течением. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что в лодке с подвесным мотором находились судоводитель и трое пассажиров. Они направлялись в сторону Поповского острова в Иркутске. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием, лодка перевернулась.

Все четверо оказались в воде. Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, у людей не было спасательных жилетов, троих пострадавших смогли вытащить из реки очевидцы. Один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение девочки, выпавшей из лодки пока не установлено, ее унесло течением.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что лодка с людьми перевернулась на Большом Енисее.

