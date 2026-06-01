В Байконуре предложили создать «лунное поселение»

Глава Байконура Бусыгин предложил создать точную копию лунного поселения

В Байконуре можно было бы создать точную копию лунного поселения и разместить там молодых специалистов. С таким предложением выступил глава администрации города Николай Бусыгин. Об этом сообщает ТАСС.

«То есть создать такую лунную коммуну, но на Земле. Это было бы толчком для космоса и могло бы, как мне кажется, в десятки раз увеличить турпоток в город. Насколько я знаю, он уже видоизменен, но есть хотя бы в проектах, в рисунках», — заявил руководитель.

В мае гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил теснейшее сотрудничество России с Казахстаном в области космонавтики.

В том же месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике.