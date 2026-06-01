11:49, 1 июня 2026

В России повысили часть зарплат

В первой половине 2026-го каждая третья компания в РФ повысила фиксированную часть зарплат
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В первой половине 2026 года треть российских компаний (33 процента) повысили фиксированную часть зарплат сотрудникам. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, каждая третья компания увеличила зарплаты, а большая часть (59 процентов) сохранили уровень окладов на прежнем уровне.

Чаще всего повышали зарплату представители энергетической отрасли (50 процентов), производители продуктов питания (48 процентов) и телеком-компании (46 процентов). В сегменте медицины и фармакологии зарплаты выросли у 44 процентов компаний, в сфере электроники — у 39 процентов.

Как показал опрос портала для поиска работы SuperJob, среднестатистическому россиянину в 2026 году для счастья будет достаточно дохода в размере 273 тысяч рублей в месяц, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. Мужчинам нужна зарплата или иной доход в размере 309 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 240 тысяч рублей. Респондентам старше 45 лет необходимы 285 тысяч рублей, а молодежи в возрасте до 24 лет хватило бы 220 тысяч.

