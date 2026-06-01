Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 1 июня 2026Экономика

Поставки российского газа в Европу достигли максимума

ENTSOG: Экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 6,5 % в январе-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

По итогам первых пяти месяцев 2026 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в европейские страны увеличились на 6,5 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О наращивании закупок этого вида топлива из РФ на фоне энергокризиса в Евросоюзе (ЕС) сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В настоящее время российский трубопроводный газ поступает в ЕС только по европейской нитке «Турецкого потока». В январе-мае по этому маршруту экспортировали в общей сложности 7,65 миллиарда кубометров топлива. Достигнутый результат оказался максимальным для этого отрезка времени с момента запуска поставок, то есть с начала 2020 года.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025

Наращивание закупок российского газа в Европе во многом обусловлено энергетическим кризисом в регионе, вызванным масштабными перебоями в поставках ближневосточных энергоресурсов. После перекрытия Ираном и США Ормузского пролива ЕС лишился значительной части импорта нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива (СПГ).

Тенденция наращивания экспорта российского топлива в ЕС вряд ли окажется долгосрочной, сходятся во мнении эксперты. Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция задержала следовавший из России нефтяной танкер. Кремль обвинил Париж в пиратстве

    Решение Трампа не отвечать на письмо Зеленского объяснили

    Россияне отдохнули в Риме за 3,4 миллиона рублей

    Появились подробности о насиловавшем девочек у себя дома извращенце

    У берегов Чили произошло мощное землетрясение

    Почти четверть миллиарда долларов потратила страна Азии на российскую рыбу

    Минобороны рассказало о результативности «Тунгуски»

    Врач посоветовал отказаться от нескольких популярных продуктов ради здоровья сердца

    Нападавшей на сверстников группировке подростков из российского города вынесли приговор

    Поставки российского газа в Европу достигли максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok