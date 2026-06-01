Поставки российского газа в Европу достигли максимума

ENTSOG: Экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 6,5 % в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2026 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в европейские страны увеличились на 6,5 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О наращивании закупок этого вида топлива из РФ на фоне энергокризиса в Евросоюзе (ЕС) сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В настоящее время российский трубопроводный газ поступает в ЕС только по европейской нитке «Турецкого потока». В январе-мае по этому маршруту экспортировали в общей сложности 7,65 миллиарда кубометров топлива. Достигнутый результат оказался максимальным для этого отрезка времени с момента запуска поставок, то есть с начала 2020 года.

Наращивание закупок российского газа в Европе во многом обусловлено энергетическим кризисом в регионе, вызванным масштабными перебоями в поставках ближневосточных энергоресурсов. После перекрытия Ираном и США Ормузского пролива ЕС лишился значительной части импорта нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива (СПГ).

Тенденция наращивания экспорта российского топлива в ЕС вряд ли окажется долгосрочной, сходятся во мнении эксперты. Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).