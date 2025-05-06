Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?

ЕК представила план поэтапного отказа от нефти и газа из РФ до 2027 года

Европейская комиссия (ЕК) представила план по отказу от российских энергоносителей. Среди прочего, документ предусматривает расторжение долгосрочных контрактов с российскими поставщиками газа к концу 2027 года, а также отказ от заключения новых контрактов с 2025 года.

Основные положения дорожной карты ЕК

Покупатели российского газа должны будут раскрыть информацию о действующих контрактах.

Страны до конца года разработают национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками.

Еврокомиссия представит запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам (вступит в силу не позднее конца 2025 года) и по действующим долгосрочным контрактам (не позднее конца 2027 года).

Еврокомиссия в июне представит торговые меры против обогащенного урана из России.

Также могут ввести ограничения на новые контракты Агентства по снабжению Евратома с Россией.

Страны ЕС должны будут разработать планы по отказу от импорта российской атомной энергии.

Страны-импортеры российской нефти представят планы по отказу от нее к концу 2027 года.

ЕС намерен продолжать вводить санкции в отношении организаций и танкеров, перевозящих нефть.

Европа откажется от ресурсов из России к 2027 году

Что касается газа, то европейские компании хотят обязать раскрывать объемы закупаемого топлива и сроки действия контрактов. Данные нужно будет предоставлять как самой ЕК, так и национальным энергетическим ведомствам, а также органам безопасности. Как говорится в документе, это позволит «реализовать в масштабах всего ЕС целенаправленные и эффективные меры, а также подготовить альтернативные поставки». «Поэтапный отказ от российских энергоносителей позволит снизить риски безопасности, с которыми сталкивается ЕС», — считают в ЕК.

В представленном плане ЕК также говорится, что будут прекращены сделки на спотовом рынке. А на них сейчас приходится до трети объема экспорта.

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Впрочем, трубопроводным газом и СПГ в Евросоюзе не ограничиваются: также готовятся сократить импорт урана и иного ядерного топлива.

По большей части сейчас конкретики нет, но более точные меры обещают озвучить в июне.

В Европе признают зависимость от российского газа

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен признал факт сохраняющейся зависимости региона от российского газа, однако подчеркнул, что это неприемлемо «по политическим, моральным и соображениям безопасности». Одновременно он указал и на зависимость от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Несмотря на это, Йоргенсен заявил, что у европейских стран существуют возможности импортировать еще больше газа из США.

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С 2022 года у стран Европы была программа REPowerEU, она позволила сократить долю российского газа в импорте ЕС с 45 до 19 процентов, но в 2024-м поставки российского газа возобновились. Кроме того, страны ЕС продолжали покупать российский СПГ. По итогам 2024 года около 17,4 миллиона тонн (52 процента от общего объема экспорта) пришлось на рынок Европы, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023-м. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды.

Обновленную дорожную карту хотели представить еще в начале 2025 года, но публикацию откладывали из-за оппозиции со стороны Венгрии и Словакии, куда продолжает поступать трубопроводный газ из России.

40 % составляла доля российского газа в импорте ЕС до февраля 2022 года

Венгрия уже выступила против принятия документа и считает, что он нарушает суверенитет блока. Подобное развитие событий в ЕК предвидели: не исключено, что добиться единогласного решения не удастся, а вместо этого придется прибегнуть к введению пошлин и квот.