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18:15, 6 мая 2025Экономика

Еврокомиссар представил план отказа от российского газа

ЕК заявила о намерении отказаться от российского газа к концу 2027 года
Дмитрий Воронин

Фото: Liu Lei / Globallookpress.com

На пресс-конференции в Страсбурге представили план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа и других энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС. По словам еврокомиссара по энергетике датчанина Дана Йоргенсена, Брюссель намерен реализовать отказ от новых газовых контрактов с РФ и спотовых закупок уже в 2025 году, а к концу 2027-го планируется запретить импорт трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов.

Предполагается, что под запрет должны попасть поставки урана, обогащенного урана и ядерного топлива, а Евроатом перестанет выдавать разрешения на заключение новых и продление действующих контрактов, связанных с российским ядерным топливом, говорится в материале.

Также отмечается, что запрет на закупку российского газа «может быть обязательным», что для компаний ЕС означает объявление форс-мажора по контрактам. Это юристы ранее сочли маловероятным сценарием с учетом того, что с момента, когда в ЕС заявили о намерении перестать импортировать газ из РФ, прошли годы, и с 2022-го поставки шли без перебоев.

Другим вероятным способом отказа от российского газа, анонсировавшие заявление ЕК СМИ называли поэтапный уход от него с помощью санкций на импорт, который потребует поддержки членов ЕС при том, что Венгрия не раз обещала блокировать рестрикции против российских энергоресурсов.

Йоргенсен, посетовавший на мероприятии, что ЕС заплатил России в 2024 году 23 миллиарда евро за приобретенные энергоресурсы, в связи с этим указал, что представленный план «должен быть одобрен квалифицированным большинством голосов, а не единогласно» и не будет продлеваться в случае принятия. «Если одна или несколько стран не будут исполнять закон, то у нас есть процедуры на этот случай», — высказался политик, отметив, что отказ от российских энергоносителей не надо увязывать с ситуацией вокруг урегулирования украинского конфликта. С его точки зрения, он должен быть реализован в любом случае.

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