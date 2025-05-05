Назван срок запрета контрактов на поставки российского газа в Европу

Bloomberg: ЕК предложит запретить контракты на поставки газа из РФ в 2027 году

Еврокомиссия собирается во вторник, 6 мая, обнародовать планы по запрету поставок российского газа в страны Евросоюза в рамках долгосрочных контрактов, в том числе речь идет о сжиженном природном газе (СПГ), импорт которого в последние годы растет. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

Если предложение примут, то через два с половиной года приобрести газ у поставщиков из России можно будет только на срочном рынке.

Впрочем, собеседники агентства не исключают, что в инициативу могут внести изменения еще до того, как о ней объявят. В целом сроки отказа от поставок российского газа они связывают со способностью ЕС гарантировать себе альтернативные источники, в первую очередь из Катара, США, Канады и стран Африки.

Также до конца года ЕС хочет запретить заключение новых контрактов на поставки газа из России и остановить поставки по действующим спотовым контрактам, на которые приходится треть импорта.

По оценке источников издания, постепенный отказ от российского газа не слишком повлияет на цены и энергетическую безопасность, поскольку в ближайшие годы на рынок выведут большие объемы СПГ.

В конце апреля еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен признал факт сохраняющейся зависимости региона от российского газа, однако подчеркнул, что это неприемлемо «по политическим, моральным и соображениям безопасности». Тогда же он заявил, что ЕК вскоре представит дорожную карту по поэтапному отказу от российского газа.