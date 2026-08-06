Иран выступил с жестким предупреждением в адрес стран Персидского залива

Reuters: Иран предупредил страны Персидского залива об ответных атаках по объектам США

Иран предупредил страны Персидского залива о том, что любое новое нападение США на Исламскую Республику вызовет ответные меры против критически важной энергетической инфраструктуры по всему региону. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Предупреждение Ирана было недвусмысленным: если Америка нанесет удар по инфраструктуре Ирана, они в ответ нанесут удары по энергетическим объектам в Персидском заливе и другим региональным целям», — приводит агентство слова одного из источников.

Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе серии дипломатических контактов на высоком уровне после угроз президента США Дональда Трампа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры со своими коллегами из Саудовской Аравии, Турции и Катара, а также с главнокомандующим вооруженными силами Пакистана. Дипломат призвал их использовать свое влияние на Трампа, чтобы отговорить его от новых атак.

Аракчи предупредил, что любое нападение на Иран повлечет за собой ответные действия против американских активов и энергетических объектов по всему Персидскому заливу.

«Мы готовы нанести ответный удар, но поиск дипломатического решения — лучший способ избежать более масштабной эскалации и разрушений по всему региону», — подчеркнул иранский министр.

Ранее Трамп заявил, что США готовы нанести невиданный со времен Второй мировой войны удар по Ирану, если Ормузский пролив будет закрыт.