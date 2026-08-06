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10:13, 6 августа 2026 (обновлено: 10:17, 6 августа 2026)Экономика

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Гидрометцентр: В четверг температура в Москве поднимется до плюс 32 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В четверг, 6 августа, в Москве ожидается жаркая погода и кратковременные дожди. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра России, прогноз опубликован на сайте.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 30-32 градуса, а в ночь на пятницу — около 20 градусов. Кратковременные дожди могут пройти во второй половине дня в некоторых районах. Также ожидается западный и юго-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду и атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до плюс 27-32 градусов днем и плюс 20 градусов ночью.

Ранее стало известно, что минувший июль стал для России самым жарким с 1891 года, то есть за всю историю наблюдений.

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