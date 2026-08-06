Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Гидрометцентр: В четверг температура в Москве поднимется до плюс 32 градусов

В четверг, 6 августа, в Москве ожидается жаркая погода и кратковременные дожди. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра России, прогноз опубликован на сайте.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 30-32 градуса, а в ночь на пятницу — около 20 градусов. Кратковременные дожди могут пройти во второй половине дня в некоторых районах. Также ожидается западный и юго-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду и атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до плюс 27-32 градусов днем и плюс 20 градусов ночью.

Ранее стало известно, что минувший июль стал для России самым жарким с 1891 года, то есть за всю историю наблюдений.