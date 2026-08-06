Захарова: Мэр Хиросимы повторяет ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, критикуя Россию в годовщину ядерных бомбардировок со стороны США, очередной раз зомбирует японцев русофобскими заклинаниями. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями. И это при том, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости», — указала дипломат.

Ранее Мацуи выступил на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы. В своей речи он подверг критике Россию и ее действия на Украине, обвинив Москву в якобы использовании ядерного оружия «в качестве инструмента запугивания».

При этом, как и в прошлые годы, мэр Хиросимы не стал озвучивать, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США. Так же поступила и премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая избежала упоминания Вашингтона в своей речи.