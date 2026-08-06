Евраев: Обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ в Ярославской области

Обломки беспилотников попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил глава российского региона Михаил Евраев в Telegram.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — написал Евраев.

По данным губернатора, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обломки беспилотников упали на дома и автомобили жителей. Уточняется, что произошло возгорание трех частных домов и выбиты стекла в нескольких многоквартирных.

Всего над регионом России силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были ликвидированы 93 беспилотника.

Ранее Минобороны опубликовало заявление после атаки ВСУ, которая, по заявлению властей Ярославской области, стала самой массированной с начала спецоперации. В частности, сообщалось, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.