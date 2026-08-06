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11:30, 6 августа 2026 (обновлено: 11:43, 6 августа 2026)Россия

Глава российского региона сообщил о попадании обломков беспилотников в резервуары НПЗ

Евраев: Обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ в Ярославской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Обломки беспилотников попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил глава российского региона Михаил Евраев в Telegram.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — написал Евраев.

По данным губернатора, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обломки беспилотников упали на дома и автомобили жителей. Уточняется, что произошло возгорание трех частных домов и выбиты стекла в нескольких многоквартирных.

Всего над регионом России силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были ликвидированы 93 беспилотника.

Ранее Минобороны опубликовало заявление после атаки ВСУ, которая, по заявлению властей Ярославской области, стала самой массированной с начала спецоперации. В частности, сообщалось, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.

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