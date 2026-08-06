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12:02, 6 августа 2026 (обновлено: 12:09, 6 августа 2026)Путешествия

Названа национальность самых расточительных туристов в Москве

Мостуризм: Лидерами по тратам на шопинг в Москве стали туристы из стран Ближнего Востока
Алина Черненко

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В пресс-службе Мостуризма назвали национальность самых расточительных туристов в Москве — лидерами по тратам на шопинг стали гости из стран Ближнего Востока. Комментарий организации приводит ТАСС.

Кроме того, стало известно, что чаще всего иностранцы приобретают в столице России сувениры. Такая продукция интересна туристам из всех стран. На втором месте по популярности — одежда, обувь и аксессуары. Самыми активными покупателями в этой категории стали жители Филиппин (78 процентов), Саудовской Аравии (72 процента) и ОАЭ (59 процентов). А вот гостям из Катара, Кувейта и Омана одежда и аксессуары практически не интересны.

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На третьем месте оказались продукты питания и напитки, которые иностранные туристы увозят в качестве сувениров для себя и близких. Помимо этого, зарубежных гостей интересуют косметика, аксессуары для дома и детские товары. Среди активных покупателей в этой категории — жители Бахрейна, Саудовской Аравии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал число посетивших Россию с начала 2026 года иностранцев — 2,5 миллиона. В числе крупнейших рынков находятся Китай, страны Персидского залива, Турция и Индия.

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