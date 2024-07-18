«Здесь я могу быть собой и делать, что хочется». Что восторгает иностранцев в России, а что — ужасает?

Китаец побывал в России и описал страну фразой «здесь я могу быть собой»

Несмотря на то что иностранным туристам стало значительно дороже путешествовать по России, спрос на поездки в нашу страну растет. По итогам 2023 года турпоток заграничных гостей увеличился в три с лишним раза благодаря введению электронных виз. Получить их могут путешественники из 55 стран, включая государства Евросоюза. Какими впечатлениями о России делятся во время своих поездок иностранцы, что им больше всего нравится, а что шокирует, разбиралась «Лента.ру».

Китаец восхитился природой Сибири, а голландец — ретропоездом

В беседе с российской тревел-блогершей китаец Чжан, который впервые приехал в Россию, перечислил особенности страны, которые его поразили. Во-первых, гость из Поднебесной назвал Россию самой свободной в мире страной.

Любой китаец позавидует россиянину и тому, как ему свободно живется и дышится. Я нахожусь в Тюмени уже больше месяца и не нашел ни одной камеры слежения. Здесь я могу быть собой и делать то, что мне хочется Чжан приехавший в Россию житель Китая

Китаец пояснил, что на родине ему не хватало связи с внешним миром, потому что мировой интернет и социальные сети там не работают, а местные жители пользуются внутренними сервисами. «Мне нравится, что здесь, в России, я могу знакомиться и общаться с другими иностранцами», — признался Чжан.

Кроме того, путешественник заявил, что в России экологическая обстановка намного лучше, чем в Китае, и восхитился природой Сибири.

«Чтобы посетить лес — именно лес, а не парк, — достаточно 15-20 минут, и ты уже окружен необитаемой природой. Мне нравится, что можно просто гулять, не надо платить за вход или спрашивать разрешения на посещение таких заповедников. Мои друзья завидуют мне, что я видел все это вживую», — пояснил он

На Алтае Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Другой иностранец, автор блога «Голландец в России», рассказал, что в одной из первых поездок по России он отправился на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в Карелию и был приятно удивлен. «С тех пор у меня было много поездок на других поездах, но мое мнение не изменилось: это самый красивый поезд, на котором я ездил», — заключил он.

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» Фото: Karasev Viktor / Shutterstock / Fotodom

Позже голландец, переехавший в Россию, признался, что некоторые особенности нашей страны его особенно впечатлили. В их числе — круглосуточно работающие супермаркеты. «А если не хочется идти в магазин, то есть доставка, и продукты могут доставить даже ночью. В Голландии супермаркеты обычно работают до 9-10 вечера», — посетовал он.

Еще одним плюсом жизни в России иностранец назвал бесплатное образование в университетах. По его словам, в Голландии каждый студент платит минимум 2,3 тысячи евро (около 219 тысяч рублей) в год.

Американец пожаловался на плохой сервис и высокие цены на российских курортах

Несколько раз посещавший Россию американец назвал ее самой интересной из европейских стран, добавив, что она вызывает смешанные эмоции — порой восхищение, а порой смех.

Житель США рассказал, что он отправился в автомобильное путешествие из Крыма в Сочи и успел оценить российские курорты. Главным плюсом всего побережья иностранец отметил природу, а вот местный сервис и некультурные отдыхающие его разочаровали.

«Более-менее дорогие отели, пристойные рестораны и клубы, конечно, здесь есть, правда, уровень — средний с натяжкой, зато цены — уровня люкс. Бедные русские туристы, получающие зарплату в рублях, здешние цены — обдиралово», — возмутился американец

Он также добавил, что его шокировало большое количество пьяных туристов и «грубиянов без манер». «Может, морской воздух так влияет на русских, однако увиденное меня очень расстроило, словно снова попал в провинциальный штат родной страны», — заключил путешественник.

Туристы на открытом рынке возле пляжа в Краснодарском крае Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российский менталитет ставит некоторых европейцев в тупик

Непохожая на европейскую манера поведения россиян порой вызывает у зарубежных гостей много вопросов. Например, француз, проехавший в 2023 году по Транссибирской магистрали, отметил, что иногда россияне казались ему грубыми и агрессивными, но потом он понял, что это «лишь стиль общения, а не реальная агрессия». По его словам, люди были дружелюбными, постоянно угощали его едой, задавали много вопросов через онлайн-переводчик и часто спрашивали, не боится ли он путешествовать по России. За все время поездки он ни разу не попал в опасную ситуацию и не столкнулся с неприязнью по отношению к себе как к европейцу.

Транссибирская магистраль Фото: Tilpunov Mikhail / Shutterstock / Fotodom

Другой побывавший в России француз, напротив, был разочарован стилем общения местных жителей. Он пожаловался, что россияне часто задавали ему бестактные вопросы и лезли с непрошеными советами.

«Фразы "Ой, а когда у вас детки будут? Не молодеете же, пожалеете потом", "А я бы на вашем месте…", "Тощий весь, поел бы хоть нормально" довели иностранца до белого каления, хотя виду он старался и не подавать», — рассказал российский тревел-блогер, записавший впечатления европейца

Еще один иностранец, житель Германии, пожаловался, что некоторые россияне «не давали ему покоя» со странными суевериями. Например, его очень удивила традиция россиян «посидеть на дорожку».

«Сначала он подумал, что это какая-то шутка. Но когда взрослые люди совершенно серьезно заставили его усесться на чемоданах в коридоре, он не понимал, что к чему», — пояснил беседовавший с немцем российский тревел-блогер, добавив, что у иностранца сложилось впечатление, что русские суеверны, но не могут объяснить ни один из ритуалов или дают им разные объяснения.