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18:55, 6 февраля 2024Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию благодаря одному нововведению

АТОР: иностранцы устремились в Россию в 2023 году благодаря электронным визам

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря одному нововведению — электронным визам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза. Всего за год в страну въехало 15,5 миллиона граждан других государств. Однако большинство таких путешественников прибыли в Россию с деловыми целями, уточнили эксперты.

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Больше половины въездного потока обеспечили Казахстан (3,2 миллиона), Узбекистан (3,1 миллиона), Таджикистан (2,2 миллиона) и Киргизия (1,1 миллиона). «Замыкает общий топ-5 впервые после начала пандемии Китай — 794,4 тысячи визитов с различными целями в 2023 году», — добавили в АТОР.

В августе Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов. Их смогут получить граждане 55 стран, в том числе европейских. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

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      Зарина Дзагоева
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