Россия запустила единую электронную визу для иностранцев

В России запущен сервис по оформлению электронных виз для иностранцев

В России во вторник, 1 августа, запустили сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов. Об этом сообщается на специализированном сайте МИД РФ.

Отмечается, что ее смогут получить граждане 55 стран, в том числе европейских. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Оформить визу иностранцы смогут через специальный сайт министерства иностранных дел или с помощью мобильного приложения. Заявление на ее оформление путешественникам необходимо подавать не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию.

Уточняется, что стоимость визы составляет примерно 52 доллара (4,7 тысячи рублей).

Ранее в июле в Финляндии пожаловались на упадок из-за отказа от российских туристов. Так, в частности, бизнес на востоке страны, ориентированный на туристов, приходит в упадок после закрытия границы с Россией.