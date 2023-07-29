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03:13, 29 июля 2023Экономика

В Финляндии пожаловались на упадок из-за отказа от российских туристов

Yle: бизнес на востоке Финляндии приходит в упадок без туристов из России

Фото: LEHTIKUVA / REUTERS

Бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, приходит в упадок после закрытия границы с Россией. Предприниматели становятся банкротами, сообщили в эфире финской телерадиокомпании Yle.

Такая участь постигла компанию Saimaa Travel, которая совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет. За фирмой числится долг в 260 тысяч евро. «Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — пожаловалась владелица компании Лайне.

В незавидном положении находятся фирмы на юго-востоке страны, чья прибыль полностью зависела от российских туристов. Например, спа-отель в Иматре после отказа властей их принимать может лишиться 20 сотрудников.

Тем временем Евросоюз сократил финансирование восточных регионов Финляндии, в итоге три программы поддержки были отменены. Новое правительство также не способствует решению проблем, так, было решено отменить строительство
Восточной железной дороги.

Ранее стало известно, что с 1 августа Финляндия перестанет принимать заявления на визы от туристов из Санкт-Петербурга, а с 1 сентября визовые и миграционные вопросы можно будет решить исключительно в посольстве государства в Москве.

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    Александра Синицына
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