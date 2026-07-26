В Британии раскрыли отношение граждан к конфликту на Украине

Балф: Тема конфликта на Украине не вызывает большого интереса у британцев

Тема конфликта на Украине не вызывает большого интереса у британцев. Об этом ТАСС сообщил член Палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

Он выразил мнение, что новое правительство Соединенного Королевства сохранит приверженность поддержке Украины. «Однако среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме крайне невелик», — добавил Балф.

Ранее генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что Лондон не станет безоговорочно поддерживать Владимира Зеленского, если тот потерпит поражение на выборах. По словам британского политика, страна остается глубоко разделенной, а правящие круги преследуют собственные интересы и не привязаны к конкретным фигурам.