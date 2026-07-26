Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:23, 26 июля 2026 (обновлено: 04:26, 26 июля 2026)Путешествия

Появились подробности о застрявшей на Эльбрусе группе альпинистов

Застрявшая на Эльбрусе группа альпинистов была не профессиональной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Группа альпинистов, застрявшая на Эльбрусе, была не профессиональной. Об этом. сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных гидов, погодные условия для восхождения поначалу были относительно благоприятными, однако скорость ветра достигала 45 километров в час, а к утру усилилась до 70 километров в час. Отмечается, что такой ветер считается критическим для штурма вершины.

О том, что группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз, стало известно 25 июля. Позднее Следственный комитет сообщил о гибели двоих человек, уточнив, что поиски еще четверых продолжаются. По этому факту организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД Ирана предупредил Украину об ответе на удар по судну
    В России заявили о продаже украинских детей в рабство в Европу
    Появились подробности о застрявшей на Эльбрусе группе альпинистов
    Пленный из ВСУ описал службу в полку «Скала» словами «10 дней жизни»
    В США поразились ударами ВС России по Украине
    В США признали неспособность добиться преимущества над Ираном
    Россиян предупредили о схеме с «забытой» в банкомате картой
    Заявление премьера повергло японцев в шок
    В Британии оценили будущее отношений с Россией
    Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok