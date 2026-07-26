В США признали неспособность добиться преимущества над Ираном

WSJ: Конфликт между Ираном и США может затянуться на месяцы

Ни США, ни Иран не могут добиться решающего преимущества в конфликте, и из-за этого война между государствами может затянуться на месяцы. С такой оценкой выступила газета The Wall Street Journal (WSJ), опросив несколько военных аналитиков.

Эксперты пояснили, что обе страны готовы к дальнейшей эскалации, но при этом они находятся практически на пределе своих возможностей, и не могут сдвинуться с мертвой точки в этом противостоянии. В связи с этим, пишет WSJ, конфликт может длиться месяцы, и в это время Тегеран и Вашингтон будут пытаться укрепить свои позиции и заполучить преимущество.

Как подчеркивает газета, Исламская Республика за время конфликта с США показала способность выдерживать санкции и противостоять попыткам Вашингтона оказать на нее экономическое давление.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пока отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном. Это связано с опасениями, что эскалация конфликта приведет к истощению и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.