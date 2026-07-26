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05:21, 26 июля 2026 (обновлено: 05:44, 26 июля 2026)Путешествия

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось

Число погибших боснийских альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Число погибших боснийских альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выжить удалось лишь двум туристам. Один мужчина смог самостоятельно спуститься с горы и позвать помощь, второго обнаружили сотрудники спасательного отряда. Оба выживших госпитализированы, их осматривают медики.

О том, что группа туристов застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз, стало известно 25 июля. По словам местных гидов, погодные условия для восхождения поначалу были относительно благоприятными, однако скорость ветра достигала 45 километров в час, а к утру усилилась до 70 километров в час.

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