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05:44, 26 июля 2026Бывший СССР

Смену главкома ВСУ связали с политической борьбой в Киеве за финансирование Западом

Бородай: Смена главкома ВСУ связана с борьбой в Киеве за финансирование Западом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил в беседе с ТАСС, что смена главнокомандующего ВСУ связана с борьбой в Киеве за финансирование Западом.

По его словам, сейчас в украинской власти идет борьба группировок, в первую очередь за деньги. Политик считает, что экс-министр обороны Михаил Федоров умел понравиться Западу, чем не устраивал президента Украины Владимира Зеленского.

Однако сломать главу Минобороны украинский лидер не смог и на фоне протестов снял экс-главкома ВСУ Александра Сырского, поставив вместо него Михаила Драпатого.

Бородай выразил уверенность, что увольнение Федорова было связано исключительно со страхом Зеленского, а Драпатый в новой должности продолжит курс на усиление ненависти к России.

Ранее кандидат политических наук, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко заявил, что Драпатый может стать политическим конкурентом Зеленского.

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