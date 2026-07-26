Россиянам захотели подарить дополнительный выходной

Гриб: День знаний следует сделать выходным днем для родителей первоклассников

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным днем для родителей первоклассников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это позволит родителям проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке. Он отметил, что законодательное закрепление такого выходного дня подчеркнет особый статус семей с детьми и может положительно сказаться на демографии.

Ранее депутат Николай Новичков предложил увеличить россиянам ежегодный отпуск с 28 до 35 дней. Он указал, что в срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать на неделю больше.