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06:42, 26 июля 2026Бывший СССР

На Украине загорелась могила известного хасидского раввина

На Украине вспыхнул пожар на могиле раввина Алтер Ребе в Гадяче Полтавской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

На Украине в ночь на субботу вспыхнул сильный пожар на могиле Алтер Ребе, известного хасидского раввина, жившего в XVIII-XIX веках. Об этом рассказала журналистка Мирослава Бердник.

Огонь нанес серьезный ущерб синагоге и центру приема паломников, построенному специально для десятков тысяч хасидов, приезжающих в город Гадяч Полтавской области, где похоронен раввин.

Украинская полиция начала расследование обстоятельств возгорания. Причины пока неизвестны.

В апреле прошлого года в Кривом Роге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью — коктейль Молотова — в синагогу.

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