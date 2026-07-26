На Украине загорелась могила известного хасидского раввина

На Украине вспыхнул пожар на могиле раввина Алтер Ребе в Гадяче Полтавской области

На Украине в ночь на субботу вспыхнул сильный пожар на могиле Алтер Ребе, известного хасидского раввина, жившего в XVIII-XIX веках. Об этом рассказала журналистка Мирослава Бердник.

Огонь нанес серьезный ущерб синагоге и центру приема паломников, построенному специально для десятков тысяч хасидов, приезжающих в город Гадяч Полтавской области, где похоронен раввин.

Украинская полиция начала расследование обстоятельств возгорания. Причины пока неизвестны.

В апреле прошлого года в Кривом Роге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью — коктейль Молотова — в синагогу.

