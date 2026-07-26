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06:34, 26 июля 2026Экономика

На Западе начали массово обращаться к магии из-за стагнации рынка труда

РИА Новости: В США и Европе начали продавать заклинания для помощи в поиске работы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Стагнация на рынке труда в Европе и США привела к тому, что местные жители начали чаще обращаться за магическими ритуалами, которые якобы должны помочь в поисках работы, прохождении собеседования или получении повышения. Об этом сообщает РИА Новости.

Объявления начали появляться на специализированных маркетплейсах. «Гадание на карьеру по картам Таро у одного такого продавца заказали уже более 16 тысяч раз, а другой провел "манифестацию" на получение клиентами работы уже почти 14 тысяч раз», — говорится в материале.

При этом стоимость таких услуг сильно отличается. Например, один из продавцов обещает защитить рабочее место от негативных эффектов всего за 4,5 доллара (около 350 рублей), другие готовы за 16 долларов (1 250 рублей) помочь в прохождении собеседования или совершить приворот на работу мечты за 60 долларов (4 680 рублей).

Наиболее дорогая услуга, пишет РИА Новости, обнаружилась в Европе — там проводят индивидуальный энергетический ритуал для повышения карьерного успеха за 1,2 тысячи долларов (93 630 рублей).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года Греция стала лидером в Евросоюзе по темпам роста безработицы с показателем в 10,7 процента.

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