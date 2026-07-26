Стало известно о неспособности Украины восстановить энергогенерацию до необходимого уровня

ТАСС: Украина не сможет восстановить энергогенерацию до необходимого для зимы уровня

На Украине планируют восстановить не более 6 ГВт генерации. Этого не хватит для прохождения холодной зимы даже с учетом остающейся мощности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные министерства энергетики республики.

Как указывает агентство, сейчас мощность энергосистемы страны составляет около 11-12 ГВт, при этом зимой необходимо 18-19 ГВт. «Даже при полном выполнении планов по восстановлению 6 ГВт генерации и отсутствии новых повреждений объектов энергосистемы это будет означать выход на уровень в 17-18 ГВт, чего будет недостаточно в случае сильных холодов», — говорится в материале.

При этом уточняется, что повышенные мощности генерации могут потребоваться не позднее октября, тогда как планы по восстановлению рассчитаны до конца 2026 года.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.