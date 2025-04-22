В Кривом Роге неизвестный бросил коктейль Молотова в синагогу

В Кривом Роге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью — коктейль Молотова — в синагогу. Об этом сообщает Нацполиция Украины в своем официальном аккаунте Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

The Jerusalim Post пишет о растущем беспокойстве среди еврейской общины Кривого Рога из-за серии подобных инцидентов, направленных на деятелей иудаизма.

Главный раввин Кривого Рога Лирон Эдри осудил данное происшествие. «Это было прямое нападение на еврейскую общину», — заявил он.

Эдри добавил, что установленные в синагоге передовые защитные меры не позволили зажигательной бомбе вызвать крупный пожар или привести к жертвам.

В Кривом Роге родился президент Украины Владимир Зеленский. Ранее главный раввин Вооруженных сил Украины (ВСУ) Давид Мильман заявил, что глава украинского государства обладает именным местом в центральной синагоге Киева.