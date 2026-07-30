В Госдуме отреагировали на призыв экс-главы Минобороны Украины об уничтожении россиян

Колесник назвал экс-главу Минобороны Украины Федорова идиотом после призыва о россиянах

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал идиотом экс-главу Минобороны Украины Михаила Федорова после его призыва об уничтожении россиян «в промышленных масштабах». Такой реакцией российский парламентарий поделился в беседе с «Газетой.ru».

Депутат допустил, что такие резкие заявления Федорова могут свидетельствовать о начале его предвыборной кампании на основе идеологии нацизма.

«Почему там такой шум из-за Федорова после его увольнения поднялся на Украине? Я думаю, что идет внутриполитическая борьба, она уже началась», — отметил Колесник.

Он подчеркнул, что желание бывшего министра обороны Украины расправляться с россиянами говорит о том, что в Киеве у власти сидят «достойные идеологические последователи своих нацистских предков».

Ранее Федоров объяснил увольнение с поста министра обороны Украины проводимыми им реформами. Его отправили в отставку 16 июля, после этого на Украине начали проводить митинги в поддержку бывшего министра.