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Силовые структуры
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12:00, 30 июля 2026 (обновлено: 12:12, 30 июля 2026)Силовые структуры

В биографии одного из обвиняемых в избиении ученого Зезина нашли след в погонах

ТАСС: Один из обвиняемых в избиении ученого Зезина ранее служил в органах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Один из обвиняемых по делу об избиении награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина, ранее служил в правоохранительных органах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Он рассказал, что фигурант ранее носил погоны, но более 15 лет назад был уволен по отрицательным мотивам. Впоследствии, мужчина занялся бизнесом.

Ранее сообщалось, что следователи допрашивают 39‑летнего Аркадия — бизнес‑партнера Александра, одного из главных подозреваемых по делу, которого задержали первым. Совместно они владеют компанией по сбору и обработке сточных вод «Живой исток». У Аркадия двое сыновей, его задержали накануне.

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