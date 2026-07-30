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13:12, 30 июля 2026 (обновлено: 13:55, 30 июля 2026)Путешествия

Популярность одной арабской страны возросла на 77 процентов

Спрос среди россиян на поездки в Египет увеличился на 77 процентов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock / Magnific

Популярность поездок в одну арабскую страну возросла на 77 процентов среди россиян за последние полгода. Это следует из данных сервиса Onlinetours, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, уточняется, что доля бронирований Египта среди других зарубежных направлений возросла с 23 до 29 процентов, средняя стоимость поездки при этом выросла на 3,5 процента — с 178,3 тысячи до 184,5 тысячи рублей. Сообщается, что темпы роста спроса на Турцию уступают арабской стране.

«Доля Турции в общем объеме зарубежных туров снизилась с 35 до 31 процента за год. При этом средний чек вырос на 14 процентов — с 199,1 тысячи до 226,9 тысячи рублей», — рассказали в Onlinetours. В компании назвали Египет более доступной страной в сравнении с Турцией.

Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости одного курорта Египта. Речь шла о Шарм-эш-Шейхе.

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