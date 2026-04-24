Россияне массово устремились на отдых в одну мусульманскую страну

Российские туристы массово устремились на отдых в одну мусульманскую страну — соотечественники заняли первое место среди иностранцев по посещаемости Шарм-эш-Шейха, Египет. Об этом рассказал РИА Новости секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в провинции Южный Синай Хани Сулейман.
Уточняется, что лидерство по турпотоку россияне разделили с итальянцами. Затем в списке идут британцы и украинцы.
С 1 марта стоимость въездной визы в Египет для иностранцев увеличилась. Так, вместо 25 долларов туристы будут платить 30 (примерно 2,3 тысячи рублей).